Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
- @DSNSODE
Как отмечается, из-под завалов здания на улице Троицкой достали ещё одно обгоревшее тело.
«Это женщина. Её личность устанавливается», — говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, 12 человек числятся пропавшими без вести.
Пожар произошёл 4 декабря. Около 30 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
Начальник областной полиции Олег Бех заявил, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог.