В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет.
В Госдуме оценили слова Порошенко о встрече Зеленского с Путиным
  • РИА Новости

«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — сказал депутат.

Как считает парламентарий, за пять лет со дня подписания Минских соглашений Порошенко делал всё, чтобы «не выполнять ни один из пунктов документа», который бы привёл Украину к миру.

«Не выполняя Минские соглашения, Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе, а значит, попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами, что никогда не позволит ей не то что стать членом Евросоюза — даже на шаг приблизиться к НАТО», — заключил он.

Ранее Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным в формате один на один на предстоящем нормандском саммите.

Порошенко не рекомендовал Зеленскому обсуждать на саммите «газовый вопрос», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договорённостей, по которому за «дешёвый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить