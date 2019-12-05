В Госдуме оценили призыв трёх украинских партий выйти на митинг
- РИА Новости
«Я думаю, что они недовольны собственной ролью в сегодняшней украинской политике, считают, что могли бы иметь больший вес, а «майдан» — лучший способ обратить внимание властей на себя. Так что цель у этого митинга не защита украинских интересов, а попытка потребовать особых преференций для себя», — сказал он.
Бальбек считает, что подобное действие лидеров партий «неслучайно».
«В преддверии встречи в нормандском формате этот клич брошен специально, впрочем, после 2014 года «майдан» стал рычагом политического влияния», — добавил он.
Ранее Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на митинг в Киеве.
Отмечается, что данный митинг необходим для того, чтобы «напомнить власти о «красных линиях» — требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать».