В Госдуме оценили призыв трёх украинских партий выйти на митинг

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление глав трёх украинских партий — Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука, которые призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита.

«Я думаю, что они недовольны собственной ролью в сегодняшней украинской политике, считают, что могли бы иметь больший вес, а «майдан» — лучший способ обратить внимание властей на себя. Так что цель у этого митинга не защита украинских интересов, а попытка потребовать особых преференций для себя», — сказал он.

Бальбек считает, что подобное действие лидеров партий «неслучайно».

«В преддверии встречи в нормандском формате этот клич брошен специально, впрочем, после 2014 года «майдан» стал рычагом политического влияния», — добавил он.

Ранее Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на митинг в Киеве.

Отмечается, что данный митинг необходим для того, чтобы «напомнить власти о «красных линиях» — требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать».