Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 12. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 12:10 (13:10 мск. — RT) площадь пожара составляет приблизительно 2 тыс. кв. м. Работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо пожарных», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По предварительной информации спасателей, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. В настоящее время из учебного заведения эвакуированы 40 человек.

В августе в одесском отеле «Токио-Стар» произошёл пожар, в результате которого погибли девять человек.