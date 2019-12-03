Лукашенко заявил о неизменности позиции Белоруссии по Косову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде заявил о неизменности позиции страны по вопросу территориальной целостности Сербии.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы придерживаемся схожих взглядов на мировую повестку, активно взаимодействуем в международных организациях. Не меняется позиция Беларуси по вопросу территориальной целостности вашего государства», — заявил Лукашенко.

Он отметил готовность Минска оказывать Белграду содействие на различных международных площадках и сообщил, что рассчитывает на поддержку со стороны Сербии по принципиальным для Белоруссии вопросам.

Также на переговорах с Вучичем Лукашенко пообещал повоевать за развитие экономических отношений с Сербией.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер 2—3 декабря совершит официальный визит в Белград, где проведёт переговоры с Вучичем.