Лукашенко пообещал повоевать за развитие экономических отношений с Сербией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Минск и Белград ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений.

«Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберёмся, почему правительства не разворачиваются как следует... Мы ещё повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем их на более высокий уровень, в том числе в торговле», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что накануне министры двух стран «отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который... когда-то был».

Ранее сообщалось, что Лукашенко 2—3 декабря совершит официальный визит в Белград, где проведёт переговоры с сербским лидером Александром Вучичем.