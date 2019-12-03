Лукашенко пообещал повоевать за развитие экономических отношений с Сербией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Минск и Белград ещё повоюют и посражаются за развитие экономических отношений.
Лукашенко пообещал повоевать за развитие экономических отношений с Сербией
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберёмся, почему правительства не разворачиваются как следует... Мы ещё повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем их на более высокий уровень, в том числе в торговле», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что накануне министры двух стран «отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который... когда-то был».

Ранее сообщалось, что Лукашенко 2—3 декабря совершит официальный визит в Белград, где проведёт переговоры с сербским лидером Александром Вучичем.

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