Лукашенко встретится с Вучичем в Белграде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2—3 декабря совершит официальный визит в Белград, где проведёт переговоры с сербским лидером Александром Вучичем.

«На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов», — сообщает пресс-служба Лукашенко. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов. Ранее Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.