Лукашенко встретится с Вучичем в Белграде

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2—3 декабря совершит официальный визит в Белград, где проведёт переговоры с сербским лидером Александром Вучичем.

«На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов. 

Ранее Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.

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