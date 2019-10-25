Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующий договор был подписан на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Документ подписан при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева, премьер-министра Сербии Аны Брнабич, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Ранее сообщалось, что ЕАЭС и Сербия могут подписать соглашение о зоне свободной торговли 25 октября.

В начале октября лидеры ЕАЭС утвердили концепцию формирования общего финансового рынка.

В августе независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал использование цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).