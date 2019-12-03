В Совфеде ответили на слова Порошенко о прямых поставках газа из России

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.

«Поражает заявление человека, который занимал высший пост на Украине. Он, конечно, не государственный человек, судя по этим заявлениям, да и результат его пятилетней деятельности подтверждает это», — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, Порошенко «разрушил» очень многое на Украине, в том числе взаимоотношения Украины и России в энергетической сфере.

Парламентарий также отметил, что экс-президент считает нормальным то, что Украина закупает так называемый реверсный газ за более высокую цену вместо более дешёвых поставок напрямую из России.

«Понимаешь, почему на Украине так люди к нему относятся. Он абсолютно не задумывается над тем, что если цена будет ниже, соответственно, цена будет ниже и для рядового гражданина Украины, а обездоленных людей на Украине более чем достаточно», — заключил он.

Ранее Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России.

Он отметил, что уже пять лет Украина не закупает российский газ и «вполне довольна» поставками из Европы.