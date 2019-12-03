Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России
- globallookpress.com
Он отметил, что уже пять лет Украина не закупает российский газ и «вполне довольна» поставками из Европы.
«И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина — это и есть настоящая капитуляция», — приводит слова Порошенко во время выступления в Верховной раде Интерфакс-Украина.
Ранее в партии бывшего украинского президента «Европейская солидарность» призвали не допустить возвращения России на энергорынок Украины.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT подчеркнул, что Киев «просто платит дань» компаниям ЕС «за право называть российский газ европейским».