Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.

Он отметил, что уже пять лет Украина не закупает российский газ и «вполне довольна» поставками из Европы.

«И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина — это и есть настоящая капитуляция», — приводит слова Порошенко во время выступления в Верховной раде Интерфакс-Украина.

Ранее в партии бывшего украинского президента «Европейская солидарность» призвали не допустить возвращения России на энергорынок Украины.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT подчеркнул, что Киев «просто платит дань» компаниям ЕС «за право называть российский газ европейским».