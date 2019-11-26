Политолог оценил призыв партии Порошенко по поводу российского газа

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT требование партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко не допустить возобновления прямых закупок газа из России.

«Торговля с Россией по-прежнему остаётся. Она была и во времена Порошенко, когда он был президентом. Тогда рассказывали сказки по поводу того, что газ получают из Европы. Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским. За это должны почему-то в конечном итоге расплачиваться украинские потребители. Но если есть поставки других товаров, потому что Россия — всё равно важнейший торговый партнёр Украины, — чем газ отличается от поставок других товаров?» — отметил Дудчак.

Комментируя возможность возобновления прямых поставок газа на Украину, политолог отметил, что когда-нибудь это произойдёт, но надеяться на быстрое решение проблемы пока не приходится.

«Пока занозой во всём процессе стало руководство «Нафтогаза»... Тем не менее, хочется надеяться, что европейским партнёрам весь этот цирк порядком надоел, и они смогут повлиять на Украину, невзирая на то, что, конечно, самое серьёзное влияние на украинское руководство по-прежнему оказывают США», — заключил он.

Ранее партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

В «Европейской солидарности», в частности, потребовали провести расследование в отношении главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, который заявил о необходимости заключения нового контракта с «Газпромом» на поставку газа.