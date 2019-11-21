Козак заявил об отсутствии у России желания вести газовые войны
- РИА Новости
«Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы всё было урегулировано заблаговременно. Мы сделали всё для этого», — цитирует ТАСС Козака.
Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год. Как отметил глава Минэнерго, Россия рассматривает вопрос транзита, в том числе «с учётом прямых поставок на внутренний рынок, а не через реверс».
На консультациях на уровне экспертов ЕС, России и Украины, которые пройдут 20 ноября, ЕК намерена поддержать долгосрочное решение по транзиту газа.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.