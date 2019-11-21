Козак заявил об отсутствии у России желания вести газовые войны

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона приняла все меры для решения газовых вопросов.

«Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы всё было урегулировано заблаговременно. Мы сделали всё для этого», — цитирует ТАСС Козака.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год. Как отметил глава Минэнерго, Россия рассматривает вопрос транзита, в том числе «с учётом прямых поставок на внутренний рынок, а не через реверс».

На консультациях на уровне экспертов ЕС, России и Украины, которые пройдут 20 ноября, ЕК намерена поддержать долгосрочное решение по транзиту газа.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.