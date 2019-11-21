Козак заявил об отсутствии у России желания вести газовые войны

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Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в ситуации с Украиной российская сторона приняла все меры для решения газовых вопросов.
Козак заявил об отсутствии у России желания вести газовые войны
  • РИА Новости

«Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы всё было урегулировано заблаговременно. Мы сделали всё для этого», — цитирует ТАСС Козака.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год. Как отметил глава Минэнерго, Россия рассматривает вопрос транзита, в том числе «с учётом прямых поставок на внутренний рынок, а не через реверс».

На консультациях на уровне экспертов ЕС, России и Украины, которые пройдут 20 ноября, ЕК намерена поддержать долгосрочное решение по транзиту газа. 

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.

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