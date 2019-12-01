Медведев проведёт встречу с премьером Белоруссии 6 декабря

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится 6 декабря с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина Белоруссии.
Медведев проведёт встречу с премьером Белоруссии 6 декабря
  • РИА Новости

«В рамках телефонного разговора был обсуждён ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорились провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года», — приводит ТАСС слова представителя белорусского кабмина.

19 ноября сообщалось, что консультации России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства с участием премьер-министров стран длились более семи часов.

По итогам переговоров Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства

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