Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией

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Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.
Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал после переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Подмосковье.

По его словам, стороны продвинулись на пути интеграции двух стран и «по нерешённым вопросам дали дополнительное поручение нашим государственным органам».

«Эти все решения крайне важны для подготовки Высшего государственного совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства», — сказал он.

Ранее Медведев сообщил, что специалисты двух стран подготовят новые версии дорожных карт по интеграции. По его словам, значительная часть дорожных карт согласована.

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