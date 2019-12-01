Зеленского призвали уволить Рябошапку с поста генпрокурора Украины
Отмечается, что обращение было зарегистрировано 26 ноября. Его инициатором стал Александр Колодин.
В петиции указывается, что Зеленский выиграл выборы главным образом благодаря обещанию посадить коррупционеров времён правления экс-президента Украины Петра Порошенко, в том числе из его ближайшего окружения. Однако за три месяца с момента назначения Рябошапки для этого практически ничего не сделано.
К настоящему моменту петиция набрала более 4 тыс. голосов из необходимых 25 тыс. До конца сбора подписей осталось 88 дней.
В августе Верховная рада девятого созыва в ходе заседания поддержала кандидатуру Рябошапки на пост генерального прокурора Украины.