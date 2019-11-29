Гончарук: всю территорию Украины оцифруют в 2020 году

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что всю украинскую территорию оцифруют в 2020 году.
Гончарук: всю территорию Украины оцифруют в 2020 году
  • ©president.gov.ua

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое», — сказал он.

По словам премьера, данная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы. Кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории.

Вместе с этим он добавил, что полученные карты будут использовать и в проектировании украинских дорог.

Ранее 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.

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