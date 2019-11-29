Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.

Как он отметил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», данный закон не противоречит Минским соглашениям.

«Я попросил бы не искать тайных смыслов. Это просто планомерная законотворческая деятельность. До этого момента вопрос о границе был урегулирован указом главы (республики. — RT). Сейчас же появились определённые пробелы в работе таможенной, пограничной службы. Поэтому для того чтобы всё было урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон», — сказал он.

Он добавил, что не стоит воспринимать данный документ как новый закон, так как, согласно Конституции республики, территория ДНР определяется всей территорией бывшей Донецкой области, и это было закреплено с 2014 года.

«Почему это не противоречит «Минску»: в законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт ещё не закончен, но референдум в своё время проходил по всей территории Донецкой области... Закон абсолютно логичен, понятен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования», — пояснил Пушилин.

Ранее парламент ДНР единогласно принял закон о государственной границе.

28 ноября Госпогранслужба Украины опубликовала новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Они вступили в силу 28 ноября.