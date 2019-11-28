Экс-депутат Рады прокомментировал данные о снижении рейтинга Зеленского
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В частности, считает эксперт, на это повлияла международная ситуация.
Ещё одним фактором он назвал события в Донбассе. Как полагает Журавко, сказался и закон о земле.
«При текущей ситуации в стране курс доллара не должен укрепляться, но происходит обратное. Эти все факторы ударили по Зеленскому», — сказал он.
В середине октября было зафиксировано падение рейтинга Зеленского, а также премьер-министра страны Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
Экс-депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал НСН снижение рейтинга президента Украины.