В Госдуме оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.

«Думаю, эти заявления — некий тендер на лучшего исполнителя проекта по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса. Победитель «конкурса» получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ», —заявил Бальбек.

Ранее Данилов заявил о том, что рассматриваются пять сценариев реинтеграции Донбасса, однако подробности раскрывать не стал.

Он также отметил, что границы Донецкой и Луганской областей и Крым будут обязательно «возвращены».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.