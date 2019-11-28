В Госдуме оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
В Госдуме оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
  • РИА Новости

«Думаю, эти заявления — некий тендер на лучшего исполнителя проекта по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса. Победитель «конкурса» получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ», —заявил Бальбек.

Ранее Данилов заявил о том, что рассматриваются пять сценариев реинтеграции Донбасса, однако подробности раскрывать не стал.

Он также отметил, что границы Донецкой и Луганской областей и Крым будут обязательно «возвращены». 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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