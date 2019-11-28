Витренко: Украина не будет перекрывать газовый вентиль
«Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль», — сказал он в интервью Deutsche Welle.
По словам Витренко, в случае, если газ будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, Украина не будет «перекрывать вентили, прекращая поток газа».
Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.