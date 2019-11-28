Витренко: Украина не будет перекрывать газовый вентиль

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина не перекроет поток газа из России, даже если стороны не заключат соглашение о транзите газа до конца года.

«Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль», — сказал он в интервью Deutsche Welle.

По словам Витренко, в случае, если газ будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, Украина не будет «перекрывать вентили, прекращая поток газа».

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа

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