Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал на брифинге.
Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией
  • РИА Новости

По его словам, ведутся лишь переговоры по продлению транзита газа из России в Евросоюз, о которых «все знают».

Гончарук отметил, что в рамках этих переговоров «есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками».

«Не существует каких-то отдельных переговоров про покупку газа у Российской Федерации», — заявил он. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало. 

Также глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.

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