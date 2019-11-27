Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией
- РИА Новости
По его словам, ведутся лишь переговоры по продлению транзита газа из России в Евросоюз, о которых «все знают».
Гончарук отметил, что в рамках этих переговоров «есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками».
«Не существует каких-то отдельных переговоров про покупку газа у Российской Федерации», — заявил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало.
Также глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.