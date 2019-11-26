Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, который назвал Калининградскую область «своей».

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду... Со своей стороны могу сказать, что и Белоруссия тоже «наша» в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — заявил Алиханов РБК, напомнив о хороших связях с белорусами «и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей».

Также он отметил стремительное развитие сотрудничества между Калининградской областью и Белоруссией, удвоение за последние два года товарооборота.

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.