Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Короткая ссылка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, который назвал Калининградскую область «своей».

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду... Со своей стороны могу сказать, что и Белоруссия тоже «наша» в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — заявил Алиханов РБК, напомнив о хороших связях с белорусами «и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей».

Также он отметил стремительное развитие сотрудничества между Калининградской областью и Белоруссией, удвоение за последние два года товарооборота. 

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить