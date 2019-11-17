Лукашенко осудил Польшу за неприглашение Путина на памятную дату

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти совершили грубейшую ошибку, не пригласив российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Лукашенко осудил Польшу за неприглашение Путина на памятную дату
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если хотите знать моё мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», — сказал он в ответ на вопрос журналистов из Польши.

Лукашенко напомнил, что все советские республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма.

Он добавил, что Польша «поступила неправильно».

В августе экс-президент Польши Лех Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой.

В марте в Кремле заявили, что негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши.

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