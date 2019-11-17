Лукашенко осудил Польшу за неприглашение Путина на памятную дату
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Если хотите знать моё мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», — сказал он в ответ на вопрос журналистов из Польши.
Лукашенко напомнил, что все советские республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма.
Он добавил, что Польша «поступила неправильно».
В августе экс-президент Польши Лех Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой.
В марте в Кремле заявили, что негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши.