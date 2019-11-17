Лукашенко осудил Польшу за неприглашение Путина на памятную дату

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти совершили грубейшую ошибку, не пригласив российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если хотите знать моё мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка», — сказал он в ответ на вопрос журналистов из Польши.

Лукашенко напомнил, что все советские республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма.

Он добавил, что Польша «поступила неправильно».

В августе экс-президент Польши Лех Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой.

В марте в Кремле заявили, что негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши.