Лукашенко назвал Калининградскую область «нашей»

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что говорит о жителях Калининградской области России «наши калининградцы», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Лукашенко назвал Калининградскую область «нашей»
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Почему говорю «наши калининградцы»? Я Ельцину (говорил. — RT) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем прежде всего», — цитирует его РИА Новости

По словам Лукашенко, российский президент «не против» этого.

Лидер Белоруссии рассказал, что ещё во времена СССР «было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии».

Лукашенко отметил, что белорусская сторона «фактически по многим вопросам была ответственна за Калининград», потому что Минск был самым близким. Он добавил, что такой подход и чувство ответственности остались и сейчас.

Ранее Лукашенко осудил Польшу за неприглашение Путина на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

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