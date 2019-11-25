Лукашенко назвал Калининградскую область «нашей»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что говорит о жителях Калининградской области России «наши калининградцы», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.

«Почему говорю «наши калининградцы»? Я Ельцину (говорил. — RT) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем прежде всего», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лукашенко, российский президент «не против» этого.

Лидер Белоруссии рассказал, что ещё во времена СССР «было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии».

Лукашенко отметил, что белорусская сторона «фактически по многим вопросам была ответственна за Калининград», потому что Минск был самым близким. Он добавил, что такой подход и чувство ответственности остались и сейчас.

Ранее Лукашенко осудил Польшу за неприглашение Путина на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.