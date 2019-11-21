МИД России прокомментировал парламентские выборы в Белоруссии

Парламентские выборы в Белоруссии прошли успешно и при уважении международных демократических стандартов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД России.

Как указали дипломаты, за выборами наблюдали более тысячи международных представителей, в том числе 350 из России.

«Наблюдатели от СНГ, ШОС, Парламентского собрания Союза Беларуси и России признали, что выборы были проведены открыто и на высоком организационном уровне, соответствовали нормам национального законодательства и международным стандартам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом объединённая миссия под руководством БДИПЧ ОБСЕ с участием парламентариев ПАСЕ и ПА ОБСЕ заявила, что прошедшая кампания «не отвечала международным стандартам демократических выборов».

«Складывается впечатление, что эти миссии работали в разных странах и уж точно следовали разным правилам и методологии», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия приветствует успешное проведение в Белоруссии парламентских выборов, которые «прошли при полном уважении международных демократических стандартов».

«Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными. Сожалеем, что с ними солидаризировались США и страны Евросоюза. Надеемся на эффективную работу с новым составом белорусского парламента, в том числе в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России», — заключили в МИД.

Ранее в ОБСЕ заявили, что выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».

Как отметили в ЦИК Белоруссии, оценка наблюдателями ОБСЕ является поверхностной и недостаточно аргументированной.

В Госдепе признали прошедшие выборы, однако призвали к реформе избирательной системы.