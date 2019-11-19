В ЦИК Белоруссии оценили реакцию ОБСЕ на выборы в парламент страны

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительная оценка наблюдателями ОБСЕ выборов в белорусский парламент является поверхностной и недостаточно аргументированной.

«Могу сказать, что нам отчёт (ОБСЕ о выборах в Белоруссии. — RT) представляется весьма односторонним, факты подаются однобоко, в связи с чем отчёт является субъективным», — сказала Ермошина РИА Новости.

По её словам, если говорить о фальсификации и вбросе бюллетеней, то необходимо обязательно указать, на чём основываются эти утверждения.

Она добавила, что, «когда всё это — голословные заявления, не подтверждённые ничем, отчёт кажется поверхностным, основанным на слухах и внешних впечатлениях».

«Ему не хватает аргументации», — заявила глава ЦИК Белоруссии.

При этом она сказала, что к предварительному отчёту наблюдателей ОБСЕ нужно отнестись серьёзно, но одновременно и «критически оценивать всё, что там сказано».

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт ранее заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».

Она добавила, что наблюдатели зафиксировали в Белоруссии «пренебрежение основополагающими свободами — собрания и самовыражения».

Также в ОБСЕ заявили, что «слишком ограничительный процесс воспрепятствовал» участию оппозиции в белорусских парламентских выборах.

17 ноября в Белоруссии состоялись выборы в палату представителей Национального собрания. По данным ЦИК Белоруссии, оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента.