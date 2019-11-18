В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

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Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Минске. 

«Мы пришли к следующим выводам: досрочные парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов», — заявила Седерфельт.

Она добавила, что наблюдатели зафиксировали в Белоруссии «пренебрежение основополагающими свободами — собрания и самовыражения». 

Также в ОБСЕ заявили, что «слишком ограничительный процесс воспрепятствовал» участию оппозиции в белорусских парламентских выборах. 

17 ноября в Белоруссии состоялись выборы в палату представителей Национального собрания. По данным ЦИК Белоруссии, оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента.

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