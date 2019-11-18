В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Минске.
«Мы пришли к следующим выводам: досрочные парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов», — заявила Седерфельт.
Она добавила, что наблюдатели зафиксировали в Белоруссии «пренебрежение основополагающими свободами — собрания и самовыражения».
Также в ОБСЕ заявили, что «слишком ограничительный процесс воспрепятствовал» участию оппозиции в белорусских парламентских выборах.
17 ноября в Белоруссии состоялись выборы в палату представителей Национального собрания. По данным ЦИК Белоруссии, оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента.