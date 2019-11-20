США оценили парламентские выборы в Белоруссии

В Госдепартаменте США сообщили, что признают парламентские выборы в Белоруссии, но призывают к реформе избирательной системы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

«Соединённые Штаты признают мирное проведение парламентских выборов 17 ноября в Белоруссии и большое число аккредитованных местных и международных наблюдателей», — говорится в пресс-релизе Госдепа.

При этом отмечается, что миссии по наблюдению за выборами совместно пришли к выводу, что «основные свободы игнорируются и целостность избирательного процесса не обеспечивается должным образом».

Ранее специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».