Зеленский назвал срок ремонта переданных Россией украинских кораблей
- РИА Новости
«Глава государства уточнил, что в течение трёх месяцев катера будут отремонтированы», — заявили в пресс-службе.
Также Зеленский заявил, что на кораблях якобы отсутствует часть вооружения и оборудования.
По его словам, украинская сторона обратится к России с просьбой «вернуть всё, что там было».
18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача украинской стороне буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск».
Указанные суда были задержаны Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала возвращение Украине кораблей.