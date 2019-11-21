Зеленский назвал срок ремонта переданных Россией украинских кораблей

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что срок ремонта переданных Россией украинских кораблей составит три месяца. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Глава государства уточнил, что в течение трёх месяцев катера будут отремонтированы», — заявили в пресс-службе.

Также Зеленский заявил, что на кораблях якобы отсутствует часть вооружения и оборудования.

По его словам, украинская сторона обратится к России с просьбой «вернуть всё, что там было».

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача украинской стороне буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск».

Указанные суда были задержаны Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала возвращение Украине кораблей.