Зеленский назвал срок ремонта переданных Россией украинских кораблей

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что срок ремонта переданных Россией украинских кораблей составит три месяца. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Зеленский назвал срок ремонта переданных Россией украинских кораблей
  • РИА Новости

«Глава государства уточнил, что в течение трёх месяцев катера будут отремонтированы», — заявили в пресс-службе.

Также Зеленский заявил, что на кораблях якобы отсутствует часть вооружения и оборудования.

По его словам, украинская сторона обратится к России с просьбой «вернуть всё, что там было».

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача украинской стороне буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск».

Указанные суда были задержаны Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала возвращение Украине кораблей.

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