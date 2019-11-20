В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
  • РИА Новости

«Не самая лучшая идея для латания украинского бюджета. Вряд ли хоть рубль получат, но допускаю, что у Киева найдутся по этому вопросу сторонники, которые начнут рьяно бомбардировать исками международные суды. Что, впрочем, тоже будет безрезультатно, и я бы посоветовал им не тратить зря время», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что АМПУ готовит требование к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить