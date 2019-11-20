В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

«Не самая лучшая идея для латания украинского бюджета. Вряд ли хоть рубль получат, но допускаю, что у Киева найдутся по этому вопросу сторонники, которые начнут рьяно бомбардировать исками международные суды. Что, впрочем, тоже будет безрезультатно, и я бы посоветовал им не тратить зря время», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что АМПУ готовит требование к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.