В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
- РИА Новости
«Не самая лучшая идея для латания украинского бюджета. Вряд ли хоть рубль получат, но допускаю, что у Киева найдутся по этому вопросу сторонники, которые начнут рьяно бомбардировать исками международные суды. Что, впрочем, тоже будет безрезультатно, и я бы посоветовал им не тратить зря время», — пояснил парламентарий.
Ранее стало известно, что АМПУ готовит требование к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.