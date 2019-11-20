Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
- РИА Новости
«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашённой властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн (3,28 млрд рублей)», — говорится в сообщении.
АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.
Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» подала иск против России из-за активов в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.