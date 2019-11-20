В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

«Судя по той сумме, которую обозначили, можно сказать, что Украина действительно находится в стадии стагнации, что явно им не хватает средств на текущие расходы государственного характера. Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации», — пояснил Гемпель.

Он добавил, что украинским властям пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу.

«Сегодня нужно выстраивать добрососедские отношения, сегодня надо возобновить торговые отношения с Российской Федерацией, и тогда у них экономическое положение выправится», — отметил Гемпель.

По его словам, все эти претензии не имеют никаких юридических оснований.

Ранее стало известно, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.