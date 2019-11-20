В Раде обвинили партию «Слуга народа» в «уничтожении» украинской нации

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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире NEWSONE выразил опасение, что деятельность правящей партии «Слуга народа» приведёт к разорению Украины и «уничтожению» украинской нации.

«Партия («Слуга народа». — RT) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про «агрессию России», мы сдаём интересы страны западноамериканским партнёрам», — заявил депутат.

Он также выразил опасение, что у лидера Украины Владимира Зеленского не хватит опыта для решения ситуации и его «заведут в блуд».

Кива подчеркнул, что продажа земли на Украине сделает жителей страны «рабами».

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пообещал отстаивать интересы украинцев в вопросах земли.

13 ноября депутаты Рады поддержали в первом чтении законопроект об открытии рынка сельхозземель на Украине.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, кому будет выгодно принятие данного закона.

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