В Раде обвинили партию «Слуга народа» в «уничтожении» украинской нации
«Партия («Слуга народа». — RT) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про «агрессию России», мы сдаём интересы страны западноамериканским партнёрам», — заявил депутат.
Он также выразил опасение, что у лидера Украины Владимира Зеленского не хватит опыта для решения ситуации и его «заведут в блуд».
Кива подчеркнул, что продажа земли на Украине сделает жителей страны «рабами».
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук пообещал отстаивать интересы украинцев в вопросах земли.
13 ноября депутаты Рады поддержали в первом чтении законопроект об открытии рынка сельхозземель на Украине.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, кому будет выгодно принятие данного закона.