В «Слуге народа» дали прогноз по снятию неприкосновенности с Порошенко

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Первый заместитель руководителя украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко дал свой прогноз по поводу возможности снятия неприкосновенности с бывшего президента Украины и депутата Рады Петра Порошенко.
В «Слуге народа» дали прогноз по снятию неприкосновенности с Порошенко
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Как отметил Корниенко в интервью изданию «Новое время», по его мнению, депутаты поддержат данный шаг. 

«Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от неё уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что соответствующее решение депутаты Верховной рады будут принимать в соответствии «с качеством представления» и «по другим политическим мотивам».

Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко. В документе говорится «о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК Украины». В ведомство также был направлен проект запроса в Верховную раду о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности, так как он является действующим депутатом украинского парламента.

Порошенко назвал эти подозрения «российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента».

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