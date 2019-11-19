Джабаров оценил заявление Киева о компромиссе на нормандском саммите
- РИА Новости
Джабаров указал на важность соблюдения Минских соглашений, выполнение которых является основой разрешения конфликта в Донбассе.
«Есть Минские соглашения, их нужно выполнять. Если будет изобретаться что-то новое, то надо согласовывать эти вопросы с другими сторонами, ЛНР и ДНР, которые участвовали при разработке первых (Минских. — RT) соглашений. Если там конструктивный настрой имеет реальную основу, то это нужно приветствовать, но пока трудно говорить», — заявил Джабаров.
Ранее Пристайко заявил, что представители Киева «готовы принять разумный компромисс» в ходе следующей встречи лидеров «нормандской четвёрки».
«Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут», — сказал глава МИД Украины.
Следующий саммит в нормандском формате планируется провести в Париже 9 декабря.