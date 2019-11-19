Джабаров оценил заявление Киева о компромиссе на нормандском саммите

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона готова к поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Джабаров оценил заявление Киева о компромиссе на нормандском саммите
  • РИА Новости

Джабаров указал на важность соблюдения Минских соглашений, выполнение которых является основой разрешения конфликта в Донбассе.

«Есть Минские соглашения, их нужно выполнять. Если будет изобретаться что-то новое, то надо согласовывать эти вопросы с другими сторонами, ЛНР и ДНР, которые участвовали при разработке первых (Минских. — RT) соглашений. Если там конструктивный настрой имеет реальную основу, то это нужно приветствовать, но пока трудно говорить», — заявил Джабаров.

Ранее Пристайко заявил, что представители Киева «готовы принять разумный компромисс» в ходе следующей встречи лидеров «нормандской четвёрки».

«Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут», — сказал глава МИД Украины.

Следующий саммит в нормандском формате планируется провести в Париже 9 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить