В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на полиграфе

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В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о проверке депутатов парламента на детекторе лжи каждые полгода.
В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на полиграфе
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Рады.

Автором законопроекта является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений», — указано в тексте документа.

Уточняется, что процесс проверки депутатов на полиграфе будет фиксироваться на видео.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен пройти проверку на детекторе лжи.

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