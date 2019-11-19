В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на полиграфе
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Рады.
Автором законопроекта является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
«По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений», — указано в тексте документа.
Уточняется, что процесс проверки депутатов на полиграфе будет фиксироваться на видео.
23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен пройти проверку на детекторе лжи.