В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на полиграфе

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о проверке депутатов парламента на детекторе лжи каждые полгода.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Автором законопроекта является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений», — указано в тексте документа.

Уточняется, что процесс проверки депутатов на полиграфе будет фиксироваться на видео.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен пройти проверку на детекторе лжи.