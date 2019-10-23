Зеленский потребовал проверить членов комитета Рады на полиграфе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен пройти проверку на детекторе лжи.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что, несмотря на свой заграничный визит, он в курсе всех дел и «держит руку на пульсе».

«Если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся», — добавил он.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против 11 депутатов от «Слуги народа», которых подозревают в получении взятки за отказ от голосования в парламентском комитете.

Как отмечал Зеленский, он распустит парламент, если депутаты партии «Слуга народа» будут друг друга «есть».