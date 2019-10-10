Зеленский пообещал распустить Раду в случае внутрипартийного конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную раду, если депутаты партии «Слуга народа» будут друг друга «есть».

«Я не хочу ломать эту партию («Слуга народа». — RT​​). Они знают, если они сами начнут «есть» друг друга, я через год их распущу», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Также он отметил, что сохранение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) входит в спектр задач правительства, а не депутатов парламента.

«Они должны нести ответственность за условия сотрудничества с МВФ и за то, чтобы это сотрудничество было», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новым главой «Слуги народа» вместо избранного спикером Верховной рады Дмитрия Разумкова может стать первый зампредседателя фракции Александр Корниенко.