В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на пост главы партии

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Новым главой «Слуги народа» вместо избранного спикером Верховной рады Дмитрия Разумкова может стать первый зампредседателя фракции Александр Корниенко, сообщила депутат партии Роксолана Пидласа.

"Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это самый вероятный вариант", — заявила она в ответ на соответствующий вопрос «Обозревателя».

Она напомнила, что действующий глава «Слуги народа» Разумков должен покинуть свой пост в связи с избранием на новую должность.

Депутат рассказала, что во фракции идёт активное обсуждение возможных кандидатов на данный пост. 

По её словам, вопрос должен решиться на съезде партии в конце октября.

В конце августа в ходе заседания парламента главу «Слуги народа» Дмитрия Разумкова избрали новым спикером Верховной рады. 

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