В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на пост главы партии

Новым главой «Слуги народа» вместо избранного спикером Верховной рады Дмитрия Разумкова может стать первый зампредседателя фракции Александр Корниенко, сообщила депутат партии Роксолана Пидласа.

"Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это самый вероятный вариант", — заявила она в ответ на соответствующий вопрос «Обозревателя».

Она напомнила, что действующий глава «Слуги народа» Разумков должен покинуть свой пост в связи с избранием на новую должность.

Депутат рассказала, что во фракции идёт активное обсуждение возможных кандидатов на данный пост.

По её словам, вопрос должен решиться на съезде партии в конце октября.

В конце августа в ходе заседания парламента главу «Слуги народа» Дмитрия Разумкова избрали новым спикером Верховной рады.