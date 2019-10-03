В «Слуге народа» назвали возможного кандидата на пост главы партии
"Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это самый вероятный вариант", — заявила она в ответ на соответствующий вопрос «Обозревателя».
Она напомнила, что действующий глава «Слуги народа» Разумков должен покинуть свой пост в связи с избранием на новую должность.
Депутат рассказала, что во фракции идёт активное обсуждение возможных кандидатов на данный пост.
По её словам, вопрос должен решиться на съезде партии в конце октября.
В конце августа в ходе заседания парламента главу «Слуги народа» Дмитрия Разумкова избрали новым спикером Верховной рады.