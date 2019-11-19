Всемирный банк заявил о снижении уровня бедности на Украине

Всемирный банк опубликовал статистические данные по Украине, в которых указывается, что за год уровень бедности в стране снизился на 2%.

В презентации организации указывается, что уровень бедности на Украине упал с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019-м.

В банке полагают, что уровень бедности продолжает снижаться благодаря росту зарплат и потреблению.

Согласно расчётам организации, реальная зарплата на Украине выросла на 9,5% в годовом исчислении в январе — сентябре 2019 года. Это произошло в основном за счёт роста оплаты труда в частном секторе из-за давления трудовой миграции.

«Трудовая миграция остаётся высокой, и денежные переводы заробитчан продолжили расти на 12% в годовом сопоставлении в январе — сентябре 2019 года», — указывается в материалах Всемирного банка.

Ранее Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.