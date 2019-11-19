На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

В случае присутствия россиян среди основателей украинских компаний, приобретающих на Украине землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

«Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор. Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет чётко прописана», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.

Также он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о вынесении данного земельного вопроса на референдум.

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась в Конституционный суд из-за проекта.