В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда
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Как сообщает РИА Новости, Милованов заявил в эфире телеканала «Прямой», что для него ключевым приоритетом является реформа рынка труда.
Также он заявил, что намерен вести политику, призванную сократить число монополий и увеличить конкуренцию, «чтобы быть более успешными за счёт экспорта».
Вместе с этим министр добавил, что собирается заниматься продовольственной безопасностью, безопасностью питания и развитием села.
Ранее Милованов заявил, что теневой оборот земли в стране достигает $410 млн, а это, в свою очередь, не даёт стране развиваться.
10 ноября Евросоюз поддержал земельную реформу на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.