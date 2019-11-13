Теневой оборот земли на Украине достигает $410 млн, что не даёт стране развиваться, заявил украинский министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Теневой оборот земли, связанный с мораторием, не даёт стране развиваться. Его объём пока достигает 10 млрд гривен! Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние два года под такие условия сдано 460 тыс. га земли», — написал министр в Facebook.

Ранее Европейский союз выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель. Также эту идею поддержал Всемирный банк.

По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.



В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.