В ЛНР раскритиковали заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
- Reuters
«Бессмертный предлагает средневековые методы борьбы с инакомыслящими. Он, как человек, играющий в интересах (экс-президента Украины Петра. — RT) Порошенко, сознательно разжигает рознь и призывает к использованию методов геноцида и истребления, что нравится радикалам. И очень сожалеет, что не получается ни экономической блокадой, ни политическими и уголовными преследованиями задушить республики, восставшие против госпереворота», — цитирует РИА Новости Мирошника.
По его словам, для таких, как Бессмертный, был придуман Римский статут, «чтобы призывы к военным преступлениям не оставались безнаказанными».
Он отметил, что подобные высказывания со стороны киевских представителей должны доходить до западных гарантов Минских соглашений, а также ОБСЕ, ООН, ПАСЕ.
«Тогда двух мнений и не будет, кто из сторон конфликта не хочет урегулирования, не хочет мира. Особенно это актуально в преддверии возможного саммита нормандского формата», — сказал он.
Ранее Бессмертный предложил превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Ранее в Госдуме оценили это заявление, предположив, что Бессмертным движут «эмоции неудавшейся карьеры».