В ЛНР раскритиковали заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

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Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник раскритиковал предложение экс-дипломата Украины Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
В ЛНР раскритиковали заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
  • Reuters

«Бессмертный предлагает средневековые методы борьбы с инакомыслящими. Он, как человек, играющий в интересах (экс-президента Украины Петра. — RT) Порошенко, сознательно разжигает рознь и призывает к использованию методов геноцида и истребления, что нравится радикалам. И очень сожалеет, что не получается ни экономической блокадой, ни политическими и уголовными преследованиями задушить республики, восставшие против госпереворота», — цитирует РИА Новости Мирошника.

По его словам, для таких, как Бессмертный, был придуман Римский статут, «чтобы призывы к военным преступлениям не оставались безнаказанными».

Он отметил, что подобные высказывания со стороны киевских представителей должны доходить до западных гарантов Минских соглашений, а также ОБСЕ, ООН, ПАСЕ.

«Тогда двух мнений и не будет, кто из сторон конфликта не хочет урегулирования, не хочет мира. Особенно это актуально в преддверии возможного саммита нормандского формата», — сказал он.

Ранее Бессмертный предложил превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Ранее в Госдуме оценили это заявление, предположив, что Бессмертным движут «эмоции неудавшейся карьеры».

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