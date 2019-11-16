Экс-дипломат Украины предложил превратить Донбасс в «дикое поле»

Короткая ссылка
Бывший представитель Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный предложил превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле». 
Экс-дипломат Украины предложил превратить Донбасс в «дикое поле»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Альтернатива нынешней ситуации есть только одна — это дикое поле», — заявил он.

По его словам, Киеву для достижения «позитивного результата» нужно «всем, кто является патриотом», предложить программу отселения и забрать их с территории самопровозглашённых республик.

При этом он считает, что Украине нужно установить с помощью страны-поручителя отношения «с теми, кто остался там».

«Условно говоря, разработать программу «Уголь — за продукты питания». И надо понимать: это дело на десятки лет», — заявил он.

По мнению Бессмертного, заявления о возможности завершить конфликт в Донбассе за «две недели» или «за полгода» делают те, кто «не в здравом уме или не понимает, с чем имеет дело».

Ранее в МИД ДНР заявили, что следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдёт 27 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить