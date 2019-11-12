Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдёт 27 ноября

Следующая встреча контактной группы по урегулированию в Донбассе состоится в Минске 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 27 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя в Минске от Киева Леонида Кучмы, заявила, что на заседании трёхсторонней контактной группы были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.

По её словам, разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

В Кремле отметили, что возможность проведения саммита до конца года существует.