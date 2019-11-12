В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
- РИА Новости
«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
По её словам, проведение саммита в ближайшее время ускорило бы решение актуальных вопросов по урегулированию конфликта.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страны нормандского формата обсуждают приблизительные даты проведения встречи.
В Кремле подчеркнули, что возможность проведения переговоров до конца года существует.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, это зависит от того, как пройдёт отвод сил и средств в некоторых районах Донбасса.