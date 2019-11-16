В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
  • РИА Новости

«Странно слышать, что один из так называемых патриотов Украины отталкивает территории Донбасса, которые согласно Минским соглашениям и формуле Штайнмайера должны плавно и без насилия вновь переходить под юрисдикцию Украины», — отметил Бальбек.

Парламентарий предположил, что Романом Бессмертным движут «эмоции неудавшейся карьеры».

«Сколько бы там ни кричали и ни ломали копья в Киеве, как показывает жизнь, ничего умнее Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе придумать не удалось», — заключил депутат.

Ранее Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле».

По его словам, Киеву для достижения «позитивного результата» нужно «всем, кто является патриотом», предложить программу отселения и забрать их с территории самопровозглашённых республик.

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