В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
- РИА Новости
«Странно слышать, что один из так называемых патриотов Украины отталкивает территории Донбасса, которые согласно Минским соглашениям и формуле Штайнмайера должны плавно и без насилия вновь переходить под юрисдикцию Украины», — отметил Бальбек.
Парламентарий предположил, что Романом Бессмертным движут «эмоции неудавшейся карьеры».
«Сколько бы там ни кричали и ни ломали копья в Киеве, как показывает жизнь, ничего умнее Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе придумать не удалось», — заключил депутат.
Ранее Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле».
По его словам, Киеву для достижения «позитивного результата» нужно «всем, кто является патриотом», предложить программу отселения и забрать их с территории самопровозглашённых республик.