СМИ: Россия готова передать задержанные в Керченском проливе корабли

Россия готова передать Украине корабли, которые были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе. Процедура должна состояться до саммита в Нормандском формате, который пройдёт 9 декабря в Париже.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на два информированных источника.

Отмечается, что «принципиальное решение» о передаче катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже принято.

По словам источников, между оборонными ведомствами двух государств ведутся переговоры об обстоятельствах передачи судов. Предполагается, что процедура состоится в открытом море, куда они будут отбуксированы российской стороной и встречены украинскими буксирами.

Уточняется, что суда вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов, так как они являются вещественными доказательствами в открытом российской стороной уголовном деле.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после того, как нарушили границу России.

В сентябре военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.

4 ноября сообщалось, что министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.