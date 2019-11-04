Киев запросил у Москвы «координаты и время» возврата задержанных судов
- РИА Новости
«МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли», — сказал глава украинского МИД Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Слова украинского министра приводит Интерфакс-Украина.
В начале октября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после того, как нарушили границу России.
В сентябре 2019 года военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.