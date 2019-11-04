Киев запросил у Москвы «координаты и время» возврата задержанных судов

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
Киев запросил у Москвы «координаты и время» возврата задержанных судов
  • РИА Новости

«МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли», — сказал глава украинского МИД Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Слова украинского министра приводит Интерфакс-Украина.

В начале октября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после того, как нарушили границу России.

В сентябре 2019 года военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить